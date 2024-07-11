Çatıdan rastgele ateş açtı
Bursa'da evinin çatısında sokağa rastgele ateş açan bir kişi "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan gözaltına alındı
Bursa'da evinin çatısından tabancayla ateş eden kişi gözaltına alındı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından, evinin çatısından havaya defalarca ateş eden H.Enin "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan yakalandığını belirtti.
Demirtaş, zanlının Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alındığını belirterek, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.