Van'da 4 ahırın çatısını uçuran hortum kamerada
Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ahırın çatısını uçuran hortum, cep telefonu kamerasına yandısı
Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ahırın çatısını uçuran hortum, cep telefonu ile görüntülendi
Geçen pazartesi günü Tuşba ilçesine 10 kilometre mesafedeki Genderova Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle 4 ahırın çatısı uçtu, duvarları yıkıldı.
İhbar üzerine mahalleye giden jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Tuşba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
Çatılardaki sacları kağıt gibi savuran hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.