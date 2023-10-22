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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çatıları uçuran hortum kamerada! - En son haberler

        Van'da 4 ahırın çatısını uçuran hortum kamerada

        Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ahırın çatısını uçuran hortum, cep telefonu kamerasına yandısı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:48
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        Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ahırın çatısını uçuran hortum, cep telefonu ile görüntülendi

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        Geçen pazartesi günü Tuşba ilçesine 10 kilometre mesafedeki Genderova Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle 4 ahırın çatısı uçtu, duvarları yıkıldı.

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        İhbar üzerine mahalleye giden jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Tuşba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

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        Çatılardaki sacları kağıt gibi savuran hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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        #van haberleri
        #Tuşba
        #haberler
        #Hortum
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