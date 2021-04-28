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Çatışma arasında kalan liselinin ölümü davasında 6 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün hayatını kaybetmesine ilişkin 5'i tutuklu 23 kişinin yargılandığı davada, 6 sanık "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çatışma arasında kalan liselinin ölümü davasında 6 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi
AA

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, 5'i tutuklu 7 sanık ile maktul Emircan Açıkgöz'ün ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan, maktulün annesi Emine Açıkgöz ile babası Hacı Açıkgöz, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Son savunmalarını yapan tutuklu sanıklar da tek tek söz alarak, maktul Emircan Açıkgöz'ü vurmadıklarını ve olayla ilgililerinin olmadığını iddia ederek, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Demirok, Feyyaz Eren, Şahin Demirok, Akın Demirok ve Emrah Bal'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme sanıkların duruşmalardaki iyi hallerini göz önüne alarak cezalarını 25'er yıla indirdi.

Sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Demirok, Feyyaz Eren, Şahin Demirok ve Emrah Bal'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Akın Demirok hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Sanıklar Cenap Alakuş, Feyyaz Eren, Şahin Demirok ve Emrah Bal'ı "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 500'er lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, diğer 17 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Duruşma çıkışında açıklama yapan maktul Emircan Açıkgöz'ün babası Hacı Açıkgöz, "Oğlumun katilinin kim olduğunu bana söylemediler. 3 oradan 3 oradan karga tulumba ceza verdiler. Bir insanın canının değeri hayvandan daha az. Benim oğlumun katili kim? Ben bunu istiyorum, başka da bir şey istemiyorum." dedi.

Anne Emine Açıkgöz de "Benim yavrumun tek suçu çocuk olmaktı. Kendini koruyamadı. Bu yüzden böyle oldu. Ne söyleyeyim? Benim yavrum nasıl ömür boyu gelmeyecekse onlar da oradan ömür boyu çıkamasın." diye konuştu.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 15 Aralık 2017'de maktul Emircan Açıkgöz'ün araçta sürücü koltuğunda, yanındaki arkadaşları Berat Kızılkaya'nın ön koltukta, Murat Güdel'in ise arka koltukta oturduğu, olay yerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı, maktulün bulunduğu araca isabet eden kurşunlar sonucunda Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Olayda maktule ve araca isabet eden kurşun sayısına bakıldığında, sanıkların araç içerisindekileri öldürme kastıyla ateş ettiği belirtilen iddianamede, eylemi gerçekleştirenin tespit edilemediği, Açıkgöz'ün ölümüne iki grubun beraber yol açtığı kaydedilmişti.

İddianamede, 23 sanık hakkında, bir kişiyi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, iki kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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