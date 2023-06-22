Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK´lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Uzman Çavuş Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras´ın cenazesinin yarın öğlende memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
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