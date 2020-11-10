Çatışmalar nedeniyle onlarca Etiyopyalı asker ve sivil Sudan'a geçti

AA

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Etiyopya ordusu ile merkezi hükümete isyan eden kuzeydeki Tigray yönetimi arasındaki çatışmalardan etkilenen ilk sivil grup Sudan'ın doğusundaki Kadarif'e geçti. En az 30 silahlı Etiyopya askerinin de sınırı geçtiği belirtilirken yaklaşık bir haftadır süren çatışmalarda her iki taraftan yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kadarif’in kuzeydoğusundaki Lukdi sınır kapısı üzerinden Sudan’a sığınan onlarca sivilin yanı sıra El Faşka El Kubra bölgesindeki tarım alanlarının bulunduğu bölgelere de kaçak yollardan giren siviller olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca yerel yetkililerin, sığınmacıların barındırılması için kamp hazırlıklarına başladığı kaydedildi.

Etiyopya ordusu son olarak, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için düzenlenen askeri operasyonda stratejik öneme sahip Humera Havaalanı'nı ele geçirmişti.

- Afrika Birliği ve Sudan'dan barışçıl çözüm, diyalog ve itidal çağrısı

Sudan Savunma Bakanı Tümgeneral Yasin İbrahim, yaptığı açıklamada, ülkesinin Etiyopya'daki çatışmanın sonuçlarından duyduğu endişeyi dile getirerek tüm tarafları aklıselim davranmaya, barışçıl çözüm aramaya ve itidalli olmaya çağırdı.

İbrahim ayrıca uluslararası ve bölgesel kurumlardan bölgenin istikrar ve barışı için görevlerini yerine getirmesini istedi.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında devam eden çatışmaların artmasından endişe duyduklarını belirterek taraflara diyalog çağrısı yapmıştı.

Bölgeye binlerce asker takviyesi yapan Sudan'ın Kesele ve Kadarif eyalet yönetimleri de geçen hafta Etiyopya sınırını kapattıklarını açıklamıştı.

- Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi Etiyopya'daki çatışmaların iç savaşa yol açması ve ülkeyi istikrarsızlaştırmasından endişe ediliyor.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından merkezi yönetim, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.