Çatışmaların 23. günü: İsrail'den, "Gazze'ye yönelik operasyonları genişleteceğiz" açıklaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'deki genişletilmiş kara operasyonlarının ardından yarın toplanacak. BAE, BMGK'nın mümkün olan en kısa sürede toplanmasını istedi.

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.

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Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki iç ağ konusunda, sahadaki durumun ciddiyetine rağmen, teknik ekipler ağdaki hasarı mümkün olduğu kadar onarmak için ellerinden gelen her şeyi mevcut yetenekler dahilinde yapıyorlar." ifadesine yer verildi.