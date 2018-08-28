Çavuşoğlu, AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu ay sonunda Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) toplantısına iştirak edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 30-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek toplantıya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl de katılacak.

"Gymnich" toplantılarının "dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisine imkan tanıdığı" belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Söz konusu toplantıda, başta çok taraflılık, dijitalleşme ve kritik altyapı alanlarında olmak üzere bölgesel ve küresel güncel gelişme ve sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve AB sürecimiz ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülmektedir."

Bakan Çavuşoğlu, bu ay düzenlenen 10. Büyükelçiler Konferansı'nda "Gymnich" toplantısına katılacağını ve burada tüm AB üyesi ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini belirterek, "Konuşmamız gereken konular var. Görüşlerimizi anlatma fırsatımız olacak. İkili görüşmelerimizi de gerçekleştireceğiz." demişti.

Önceki Gymnich toplantısı bu yıl şubat ayında Bulgaristan'da gerçekleştirilmişti.

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