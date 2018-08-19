Çavuşoğlu: ABD seçim öncesi sorunları iç siyaset malzemesi yapmak istiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye ile sorunlarını çözmek istemediğini, bunları Kasım ayındaki ara seçimlere kadar iç siyaset malzemesi yapmak istediğini söyledi: Tüm sorunlar karşılıklı olarak çözülebilir, ama tehdit diliyle değil.
19.08.2018 - 17:35 | Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye ile sorunlarını çözmek istemediğini, bunları Kasım ayındaki ara seçimlere kadar iç siyaset malzemesi yapmak istediğini söyledi.
Antalya'da Sırp mevkidaşı İvica Dacic ile Antalya'da bir basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, ABD'nin tehdit diliyle bir yere varamayacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD yönetimindeki kişiler son dönemde Türkiye'de tutuklu bulunan Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye yönelik daha fazla baskı yapmaya başlamış, çeşitli yaptırımlar açıklamıştı.
Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını donduran kararı imzalamsı hakkında da konuşan Çavuşoğlu "F-35 konusunda yönetim Kongre'ye 90 gün içinde bir rapor yazacak ama ilk uçaklar teslim edildi, fiiliyatta bir kısıtlama gelmiyor, bu kendi iç prosedürü" dedi ve ekledi:
"Biz F-35'in bir ortağıyız. Türkiye'de de üretimi yapılıyor. Bir tarafın vaz geçebileceği bir durum değildir. Türkiye de "ben buradan çıkacağım" dediğinde kolay değildir."
Çavuşoğlu iki ülke ilişkilerindeki son durumu şöyle özetledi:
"Mevcut sorunların çözümü için biz diplomasiyi sürekli işlettik. Sorunlar yaşanabilir ama önemli olan bunların çözümü için çaba sarf etmektir.
"ABD tehdit dili kullanıyor. Ara ara heyetler gidiyor, toplantılar yapılıyor ama toplantının ortasında veya sonunda bir bakıyoruz tehdit dili geliyor. Biz buna karşıyız, bu yaklaşımla bir yere varamayız.
"Hukuk var, her ülkenin yargısı var, iç hukuk var, uluslararası hukuk var, uluslararası sözleşmeler var.
"Tüm sorunlar bu çerçevede karşılıklı olarak çözülebilir, ama tehdit diliyle değil.
"Son birkaç görüşmede kendilerine de söyledim, 'Öyle görülüyor ki siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi iç siyasi kaygılarınızla hareket ediyorsunuz, kendi seçimlerine bunu malzeme yapmak istiyorsunuz ve seçime kadar da bunu uzatmak istiyorsunuz' dedim.
"Bu kadar yapıcı tutuma karşı bunun başka bir açıklaması yok. ABD'de tam bir kaos var, yarım saat içinde aynı kurumda bakan ve yardımcılarından farklı yorumlar geliyor.
"Amerikan halkıyla hiçbir sorunumuz yok, onlar da bu gerçekleri görmeye başladı ve bunun herhalde cevabını Amerikan halkının vermesi lazım."
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Çavuşoğlu: ABD seçim öncesi sorunları iç siyaset malzemesi yapmak istiyor/cavusoglu-abd-secim-oncesi-sorunlari-ic-siyaset-malzemesi-yapmak-istiyor-21104832110483
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