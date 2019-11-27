Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz, bunun ciddi bir maliyeti var" dedi. Hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, NATO müttefiklerinin Türkiye sınırlarındaki füze savunma sistemlerini çektiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin yerli üretimle savunma sistemi ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayabildiğini kaydeden Çavuşoğlu, ABD'nin S-400'ler konusundaki çekincelerini gidermek için çeşitli tekliflerde bulunduklarını, ancak bunlara olumlu yanıt alamadıklarını ifade etti.

NATO'yla S-400'lerin uyumu konusunda ortak heyet kurma önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Washington gezisinde gündeme getirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Konuşmaya devam edelim ama nasıl yapacağız. Dayatmacı üslubu asla kabul etmeyiz. Yeni sistemlere ihtiyacımız var. 2 tane S-400 yetmez. ABD garanti verecekse satabilecekse Patriot da alabiliriz. Bir ülkeye bağlı kalmakla yükümlü değiliz. Niye ABD ve Rusya arasında seçim yapmak zorunda kalalım, ikisiyle de ilişkilerimizi sağlıklı şekilde yürütebiliriz. Sorunları diplomasi yoluyla halledebiliriz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, F35 savaş uçaklarına da alternatif arayabileceklerini sözlerine ekledi.