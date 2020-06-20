Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de hiçbir anlaşmanın, adımın faydası da yok geçerliliği de. Bunu sözle anlatamadık şimdi icraatlarımızla anlatıyoruz. Sondaj gemileri ve anlaşmalarımızla. Bunu yaptık ama bundan sonra tek taraflı mı yapmak isteriz? Hayır. Yunanistan da dahil olmak üzere, herkesle diyolağa hazırız"
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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