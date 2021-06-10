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Çavuşoğlu, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin konuştu: "Her bakımdan kritik, olumlu geçeceğine inanıyoruz"

Katıldığı bir televizyon programında Erdoğan ve Biden arasında 14 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmeyi "kritik" olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "ABD'nin birçok bölgesel konuda da daha yakın çalışmak arzusunda olduğunu görüyoruz. Bunları yapabiliriz ama bizim de beklentilerimizin karşılanması gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin konuştu:
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında 14 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmeye ilişkin, "Her bakımdan önemli ve kritik bir görüşme olacak. Biz olumlu geçeceğine inanıyoruz" dedi.

TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ilişkilerdeki sorunların giderilmesi için atılması gereken adımları içeren bir doküman verildiğini de söyledi.

14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan ve Biden, Brüksel'de ikili bir görüşme yapacak.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, Beyaz Saray'daki yeni yönetimle ilişkiler konusunda hangi adımların atılacağı konusunun gündeme geleceğini kaydetti.

Biden'ın 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımasının ardından yapılacak bu görüşme, S-400, YPG, Fethullah Gülen yapılanması gibi sorunlar nedeniyle zaten gergin olan Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini de belirleyecek.

Çavuşoğlu, katıldığı programda bu sorunlara ilişkin, "Evet sorunlar var, (Barack) Obama döneminde başlayan sorunlar var, (Donald) Trump döneminde de devam etti. İlaveten şimdi Sayın Biden'ın sözde soykırım ile ilgili kullandığı kelimeler ve devam eden sorunlar var. YPG'ye verdikleri destek devam ediyor. FETÖ ile ilgili herhangi bir netice alamadık. Bir müttefike, Türkiye'ye karşı yaptırım ortada. S-400 meselesi halen devam ediyor" dedi.

Bu sorunlara rağmen Washington yönetiminin "Türkiye'yle birçok stratejik alanda çalışma arzusu olduğunu" söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bunu (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'da da gördük, diğer muhataplarımızda da gördük. Tüm muhataplarımızda bunu görüyoruz, Biden'ın kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz, diğer taraftan geleceğe yönelik ilişkileri tamir ederken bu iş birliğini güçlendirebilecek miyiz?

"Trump döneminde 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi vardı. Salgından bu yana ABD'ye ihracatımız artıyor, ekonomik işbirliğimiz artıyor, yatırımlarla ilgili de çok büyük ilgi var. Bu hedeflere ulaşmak için neler yapmamız lazım?"

'Blinken'a sorunların çözümü için atılması gereken adımları ilettik'

Çavuşoğlu, Blinken'a bir görüşme sırasında sorunların çözümü için atılması gereken adımların yer aldığı bir "vizyon belgesi" verdiklerini söyleyerek, "En son telefon görüşmemizde Sayın Blinken bu kağıt üzerinde çalıştıklarını ve bize döneceklerini söylediler" dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin birçok bölgesel konuda da daha yakın çalışmak arzusunda olduğunu görüyoruz. Bunları yapabiliriz ama bizim de beklentilerimizin karşılanması gerekiyor.

"Her bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la görüşmesi, önemli ve kritik bir görüşme olacak. Biz olumlu geçeceğine inanıyoruz."

'ABD, Suriye konusunda daha yakın çalışmak istiyor'

Soru üzerine ABD'nin Türkiye'yle ortak çalışma arzusunda olduğu konuları detaylandıran Çavuşoğlu, "Örneğin Suriye konusunda ABD bizimle bu dönemde daha iyi bir şekilde çalışmak istiyor. Bir ara Suriye'den tamamen kopmuştu, sadece kuzeydoğu Suriye ile ilgileniyordu. Trump döneminde 'Burada petrol var onun için kalacağız' diyordu. Örneğin Libya'yla hiç ilgilenmiyordu ABD, şimdi daha yakından ilgileniyor" dedi ve ekledi:

"Bizim bölgemize yönelik bir önceki yönetimin ilgisi azdı. Hatta Obama'nın son döneminde de ilgi azdı. Şimdi yeni yönetimde bu ilgi var.

"Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle iş birliği yapmak arzusunda olduğunu görüyoruz."

- Reuters
Biden, ilk yurt dışı ziyaretine İngiltere'den başladı

'FBI Gülen soruşturmalarına ilişkin bilgi veriyor'

Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi talebine ve genel olarak ABD'nin Gülen yapılanmasına yönelik tutumuna ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Beklentimiz var ama o beklentimizi karşılayacak henüz bir sinyal aldınız mı derseniz, hayır almadık. O yüzden Pazartesi günü yapılacak ikili görüşme önem arz ediyor" dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan ABD içinde FETÖ faaliyetlerine karşı soruşturma başlatan FBI var, diğer taraftan ABD'de bulunan FETÖ'cüler konusunda beklentilerimizi karşılamayan ve uluslararası platformda da bu konularda henüz istediğimiz adımları atmayan, bize destek vermeyen bir ABD yönetimi var. Trump yönetiminde de böyleydi, Obama yönetiminde de öyleydi."

Çavuşoğlu, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturmalar hakkında Türkiye'ye zaman zaman bilgi verdiğini de söyledi.

Bakan, "Sonuçta bir ikilem var. Kendi iç güvenliği için tedbir alıyor ama müttefikinin beklentilerini karşılamak için bir adım atmıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü göreve geldiğinden beri ilk yurt dışı ziyaretine İngiltere'den başladı. Biden, Perşembe günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştükten sonra 11-13 Haziran'da G7 zirvesine katılacak. Biden, ardından 14 Haziran'da NATO liderler zirvesine katılacak, 15 Haziran'da da AB temsilcileriyle bir araya gelecek. Biden 16 Haziran'da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

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