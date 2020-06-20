Çavuşoğlu:

AA

"(Ermenistan'ın Karabağ işgali) Buralar Azerbaycan'ın toprakları. Bu sorunun çözümünde maalesef AGİT üçlüsü üzerine düşen görevi yeterince yapmadı."Biz her konuda olduğu gibi Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları ve Karabağ meselesinde de kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Bundan sonra da yanında olacağız"