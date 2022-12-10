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Çavuşoğlu: Filistin konusunda Cezayir ile Türkiye'nin tutumu aynıdır ve hiçbir zaman değişmeyecektir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Filistin konusunda Cezayir ile Türkiye'nin tutumu aynıdır ve hiçbir zaman değişmeyecektir" dedi

Çavuşoğlu: Filistin konusunda Cezayir ile Türkiye'nin tutumu aynıdır ve hiçbir zaman değişmeyecektir
İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu 1. Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu toplantının ardından Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ramtane Lamamra ile düzenlediği basın toplantısında, Cezayir ile 10 milyar dolar ticaret hacmine ulaşılmasını temenni ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bugün kardeşim Ramtane Lamamra ile Türkiye- Cezayir ortak planlama grubu 1. Toplantısını başarıyla gerçekleştirdik. Her iki taraftan heyetlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü toplantımız da mayıs Ankara 'da yaptığımız Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısında alınan kararların takibini yaptık. Ticaret, tarım, balıkçılık, denizcilik, askeri, kültür, eğitim alanlarında ki iş birliği imkanlarımızı ele aldık. İkili ticaretimizde geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artış var. Bu yıl 5 milyar doları aşacağımızı düşünüyoruz ama 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için de her türlü adımı birlikte atmaya devam edeceğiz. Ziraat Bankası'nın Cezayir'de açılması da bu yöndeki çabalarımıza katkı sağlayacaktır. Tarım alanını konuştuk. Cezayir tarım alanında çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Gıda güvenliğinin önem kazandığı bu günlerde Türkiye ile Cezayir ile iş birliği yapması sadece iki ülke halkı için değil tüm bölgemiz için de yararlı olacaktır. Sanayi ve yatırımı konuştuk. Cezayir'deki Türk firmalarının sayısı bin 400'ü geçti ve toplam yatırım miktarı da 5 milyar doları aştı. Sadece ticaretimizi değil, buradaki yatırımlarımızı da 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için birlikte çalışıyoruz. Bugün dünyada sadece gıda krizi yok aynı zamanda enerji krizi de yaşanıyor. Dolayısıyla enerji iş birliğimizin doğalgaz ticareti, madencilik ve ortak arama faaliyetleri gibi farklı boyutları var ve tüm bu alanlarda Cezayir ile ilişkileri güçlendirme konusunda liderlerimizin kararların takibini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YUNUS EMRE TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NİN 2023'TE FAALİYETE GEÇMESİNİ ARZU EDİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir ile eğitim alanında da iş birliğinin güçlendirileceğine değinerek, "Bugün ulaştırma, deniz taşımacılığı ve ortak gemi üretimi gibi bazı konuları da birlikte değerlendirdik. Türkiye ile Cezayir arasında haftalık uçuş sayısının 55'e çıkması da halklarımızın arasındaki temasın artmasını sağlayacaktır. Askeri iş birliğimizi ve savunma sanayinde attığımız adımlara ilaveten hangi adımları atabileceğimiz değerlendirme fırsatımız oldu. Ekonomi önemli ama kültür ve eğitim de önemli. Tarihi kültürel bağlarımız var. Cezayir ile kültür ve eğitim alanındaki iş birliğimizi de somutlaştırıyoruz. Cezayir ve İstanbul'da karşılıklı kültür merkezleri açacağız. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin 2023'te faaliyete geçmesini arzu ediyoruz" dedi.

"FİLİSTİN KONUSUNDA CEZAYİR İLE TÜRKİYE'NİN TUTUMU AYNIDIR"

Cezayir'in Filistin'de yaptığı çalışmaları desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Sevgili Ramtane ile toplantıdan önce ikili görüşme gerçekleştirdik. Bölgesel konuları değerlendirdik. Özellikle ortak davamız Filistin konusunda Cezayir ile Türkiye'nin tutumu aynıdır ve hiç bir zaman değişmeyecektir. Filistin'de taraflar arasında uzlaşmaya yönelik Cezayir'in yapmış olduğu çalışmalarını destekliyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Libya'nın kalıcı barış ve istikrarı konusunda da Cezayir ile hem fikiriz" şeklinde konuştu.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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