Çavuşoğlu: Herkes dolardan çıkmanın yolunu arıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bu süreçte çok sayıda ülkeden, dostlarımız ve kardeşlerimizden ciddi destek aldık. Avrupa, Asya, Afrika ve Körfez'den ciddi destekler geldi. Bu yaşananlar dünyanın gözünü açtı. Bugünkü Amerikan yönetiminin göreve geldiğinden bu yana tüm ülkelere karşı saygısız tutumunu herkes görüyordu. Şimdi herkes dolardan çıkmanın yolunu arıyor.

"Türkiye bugüne kadar gücünün tüm insanlığın ve dostlarının yararına kullanmıştır. Bu da o ülkenin halkları tarafından görülüyor. Diğer yandan Türkiye, insani yardım bakımından dünyanın en cömert ülkesi. Tüm mazlumlar da bunu görüyor ve Türkiye ekonomisinin güçlü olması için dua ediyor."

"Türkiye ile ekonomik ilişkileri belli seviyede olan ülkeler de, güçlü Türkiye ekonomisinin kendi faydalarına da olduğunu biliyorlar. Her şerde bir hayır vardır. Baskılara, dayatmalara karşı boyun eğmeyeceğiz. Yeni sistemde Türkiye'nin politikalarını gözden geçirip reforme ederken, bu yaşananlardan da ders alacağız. Bundan sonraki süreçte de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz."

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