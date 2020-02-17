Çavuşoğlu: Lavrov'a İdlib'de kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik

Reuters Rusya Dışişlier Bakanı Sergei Lavrov (solda) ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (sağda)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söylediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Lavrov ile Münih'te yaptığı görüşmeye dair, "İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik" dedi.

Suriye hükümeti, 2019'un sonlarından bu yana silahlı muhalif örgütlerin elinde kalan son büyük yer olan İdlib'i geri almak üzere Rusya'nın hava desteğiyle operasyonlarını yoğunlaştırdı. İdlib eyaletinin büyük bir bölümü cihatçı örgütlerin kontrolü altında bulunuyor.

Soçi Anlaşması kapsamında İdlib'de gözlem noktaları bulunan Türkiye de son haftalarda buraya yönelik askeri yığınağına hız verdi.

Suriye ordusunun son iki hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hedeflere yönelik saldırısında biri sivil, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Çavuşoğlu, Münih'te Lavrov'un yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüşmeler yaptı.