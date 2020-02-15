Çavuşoğlu, Münih'te Lavrov'la görüştü!

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov´la faydalı bir görüşme yaptık. Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova´da biraraya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İdlib'deki durum S-400'leri etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Ancak bu her şey üzerinde uzlaşmak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

Lavrov, "Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de örtüşen hedefleri yok. Detaya girmeyeceğim ama neden bahsettiğimi hepimiz biliyoruz" dedi.