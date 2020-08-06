Çavuşoğlu'ndan, Lübnan'da yaralanan Türk vatandaşının babasına

AA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnan'da yaralanan Muhammed Omeyrat'ın babası Fuat Omeyrat ile telefonla görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Çavuşoğlu, Twitter'da dün paylaştığı mesajda, patlamada 6 Türk vatandaşının yaralandığını, bunlardan 5'inin hafif yaralı olduğunu, ameliyat olan vatandaşın durumunun ise iyiye gittiğini bildirmişti.