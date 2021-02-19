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Çavuşoğlu: Oyunları kuran ülkeyiz, aleyhimizdeki tüm oyunları da bozuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, başkalarının kurduğu oyunları artık reddettiğini belirterek, "Artık Türkiye, güçlü Türkiye, oyunları kuran Türkiye'dir. Bugün sadece oyun kurmuyoruz, bugün ülkemizin ve milletimizin aleyhinde kurulan tüm oyunları da bozuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu: Oyunları kuran ülkeyiz, aleyhimizdeki tüm oyunları da bozuyoruz
DHA

Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, teşkilatla ve yol arkadaşlarıyla her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 19 yıldır halka yapılan hizmetlerde gençlerin büyük emeği bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ileriki yıllarda da gençlerin hizmet noktasında önemli katkıları olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kadınlara ve gençlere çok önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ülke yönetiminde ve partinin her kademesinde kadınlar ile gençlere yer verildiğine işaret etti.

"ERDOĞAN SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYADA DA GENÇLİĞİN SESİ"

Erdoğan'ın sadece Türkiye'de değil dünyada da gençliğin sesi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatında bu dönem gençlik konseyi kurulmuştur. Bugün 61 ülkede faaliyet gösteren bu gençlik kurullarının başında da yine gençlik teşkilatımızdan yetişmiş, sevdiğimiz ve gurur duyduğumuz Taha Ayhan kardeşimiz görev yapmaktadır." diye konuştu.

AK Parti'li kadroların sadece yaşadıkları ilçeye, ile değil, 83 milyona karşı sorumluluğu bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Reisimiz, liderimiz, davamızın lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği gibi Türkiye Türkiye'den büyüktür, dolayısıyla bizim sorumluluğumuz da büyüktür." diye konuştu.

"ARTIK OYUNU BİZ BOZUYORUZ, BİZ KURUYORUZ"

Bugün ülkenin, güçlü teşkilat ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok farklı bir Türkiye haline geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Artık Türkiye olarak başkalarının kurduğu oyunları reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Artık Türkiye, güçlü Türkiye, oyunları kuran Türkiye'dir. Bugün sadece oyun kurmuyoruz, bugün ülkemizin ve milletimizin aleyhinde kurulan tüm oyunları da bozuyoruz.

Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, aynı şekilde Karabağ'da Türkiye, gemileriyle, ordusuyla, milletiyle, Karabağ'da can Azerbaycan ile sahaya indiği zaman sadece oyunlar bozulmadı, dünya alkışladı. Artık Türkiye'siz oyun kurulamayacağını herkes gördü. Bunu daha da iyi idrak edecekler. Bugün artık herkes Türkiye ile göz seviyesiyle konuşuyor. Öğrenemeyenlere de itinayla öğreteceğiz."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü almak için çok çalışacaklarını belirtti.

Coşkulu bir kongre yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, her zaman teşkilatın, gençlerin ve kadınların yanında olacaklarını bildirdi.
Daha yürünecek uzun yollar bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bugünkü gücümüzle çok şeyi bozduk, çok şeyi düzelttik ve çok engeli aştık. Ama gelecekle ilgili hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız lazım. İşte bu hedeflere Türkiye'yi ulaştıracak olan siz gençlersiniz." dedi.

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