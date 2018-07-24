Yunanistan'da yaşanan yangından dolayı üzüntülerini dile getiren Çavuşoğlu, başsağlığı dileyerek,

"Yunan halkına ve Yunanistan hükümetine de başsağlığı dileklerimi yinelemek isterim. Bu sabah Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı arayarak hem başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de yardım yapabileceğimizi kendisine söyledik, hazır olduğumuzu söyledik. Daha sonra kendisi ilgili bakanla da görüşerek şimdilik böyle bir yardıma ihtiyaç duymadıklarını söyledi ve teşekkür etti."

Kocias'ın zaten yağmurun da başlayacağını söylediğini aktaran Çavuşoğlu, "Biz yine de kendisine söyledik. Hazırız. Şu anda yangın söndürme uçaklarımız ve helikopterimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket etmek için hazırdır." diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin politikalarını eleştiren Çavuşoğlu, "Rum tarafı, Kıbrıs Türkü'nü eşit ortak görmüyor, paylaşmak istemiyor, çözümsüzlüğün sebebi budur" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkına adil davranılmadı. Bugün kısıtlamalar, ambargo ve izolasyon devam ediyor. Rum tarafı Ada'nın tek sahibi gibi davranmaktan vazgeçmelidir" dedi.



Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervleri konusunda Türkiye'nin tavrının farklı olacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının haklarını kimseye yedirmeyiz" ifadesini kullandı.





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