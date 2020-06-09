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Çavuşoğlu: Türkiye 125 ülkenin yardım talebini karşıladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar salgın nedeniyle sağlık ekipmanı yardımı isteyen 125 ülkeye yardım gönderdiğini söyledi

son dakika
AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.

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