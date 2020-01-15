Çavuşoğlu: Yunanistan dahil herkesle mutabakat yaparız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Çavuşoğlu: Yunanistan dahil herkesle mutabakat yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'de Yunanistan dahil herkesle bir mutabakat zaptı veya anlaşma yapmaya hazır olduklarını söyledi

Mevlüt Çavuşoğlu
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye’nin masada olan gücüdür. Akdeniz'de Yunanistan dahil herkesle biz mutabakat zaptı ya da anlaşma yapmaya hazırız. Yeter ki Türkiye dışlanmasın." ifadelerini kullandı.

Libya'daki son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, "Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor. Siyasi süreci değil, askeri çözüm istiyor" dedi.

İdlib'deki durumla ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu rejime yönelik bir tehdit değil" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Harry ile Meghan’ın marka değeri 500 milyon sterlin
DÜNYAHarry ile Meghan’ın marka değeri 500 milyon sterlin
ABD Senatosu'na sunulan Süleymani önergesinden: Türkiye'de de saldırı planladı
DÜNYAABD Senatosu'na sunulan Süleymani önergesinden: ...
ABD'de bir uçak yakıtını okulun üzerine boşalttı
DÜNYAABD'de bir uçak yakıtını okulun üzerine boşalttı
İran'da şimdi de spiker isyanı!
DÜNYAİran'da şimdi de spiker isyanı!
İsrail uçakları Suriye'de askeri üssü vurdu!
DÜNYAİsrail uçakları Suriye'de askeri üssü vurdu!
Pentagon, bütçesinden Meksika sınırındaki duvara fon aktarmaya hazır
DÜNYAABD'de 'duvar' açıklaması!
Almanya Libya konulu Berlin Süreci'ne hazırlanıyor
DÜNYAAlmanya Libya konulu Berlin Süreci'ne hazırlanıyor
İskoçlar bağımsızlık referandumunda ısrarcı!
DÜNYAİskoçlar bağımsızlık referandumunda ısrarcı!
Cezayir'den Libya sınırında askeri tatbikat
DÜNYACezayir'den Libya sınırında askeri tatbikat
New York Times: İki füze 30 saniye arayla atıldı
DÜNYANYT: Ukrayna uçağına iki füze 30 saniye arayla atıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X