Çavuşoğlu: Yunanistan dahil herkesle mutabakat yaparız

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye’nin masada olan gücüdür. Akdeniz'de Yunanistan dahil herkesle biz mutabakat zaptı ya da anlaşma yapmaya hazırız. Yeter ki Türkiye dışlanmasın." ifadelerini kullandı.

Libya'daki son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, "Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor. Siyasi süreci değil, askeri çözüm istiyor" dedi.

İdlib'deki durumla ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu rejime yönelik bir tehdit değil" ifadelerini kullandı.

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