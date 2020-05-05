Çavuşoğlu: Yurtdışında şu ana kadar 473 vatandaşımız hayatını kaybetti

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'nin aldığı tedbirler dünyada bir model. Diğer taraftan içerde mücadele ederken, dışarıya da yardım etmeye çalıştık.

Burada ürettiğimiz ve ihtiyaç fazlası olan ürünleri dünyanın bir çok ülkesine ulaştırdık. Sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünya gördü. Bugüne kadar sağlığa yapılan yatırımların ne kadar isabetli olduğunu gördük.

Herhangi bir vatandaşımız veya o vatandaşımızın Türkiye'deki ailesi bize ulaşmak istediği zaman ulaşabilmelidir. Bununla ilgili çok teşekkür aldık. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, salgın sonrası gelen yurtdışından tahliye taleplerini yürütüyoruz. Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz.

Bugünlerde ise tersine dönmek isteyen vatandaşlarımız da oldu. Normalleşmelerin başladığı ülkelere dönmek istediler. Bunu da oralardaki temsilciliklerimizle koordine ederek gerçekleştireceğiz.

Şu ana kadar yurt dışında 473 vatandaşımızı kaybettik. Cenazelerden 350'den fazlasını Türkiye'ye getirdik. Diğerleriyle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Vefat edenlerin yakınlarını tek tek arıyoruz. Bugüne kadar 250'den fazla aileyi bizzat kendim aradım. Hepsinin söylediği şu. Devletimizin ne kadar büyük olduğunu bu dönemde gördük. Birçok ülke cenazelerini götüremedi. Biz Türkiye'ye cenazesini göndermek isteyen tüm vatandaşlarımızın cenazelerini bu şekilde getirdik.

Her ülkeye uçak gitmediği için, birçok komşu ülkeden uçağımızın gittiği ülkeye vatandaşlarımızı taşıyabildik. Bazı ülkelerden vatandaşlarımızı alamıyoruz katı yasaklardan dolayı.

Bolivya'da ilginç bir olay yaşadık. Bir vatandaşımız böbrek hastası ve büyükelçiliğimize 8 saat uzaklıkta. Büyükelçimiz hemen aracını gönderdi. 8 saat aldılar geldiler, iki gün misafir ettiler. Oradan Sao Paolo'ya göndereceğiz ve yurda döndükten sonra Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğiz.

Bizim görevimiz vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet etmek. Dünyanın neresinde olursa olsun devletin yanında olduğunu hissettirmek. Vatandaşlarımızı getirirken, Türkiye'deki karantina kapasitesini göz önünde tutmamız lazım. Bu sadece yurt ve yatak kapasitesi değil, doktor ve sağlık hizmetiyle de alakalı. Dolayısıyla vatandaşlarımızı aşamalı olarak getiriyoruz."