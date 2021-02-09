"Çay içerken" üstündeki çatı iki sokak öteye uçtu

AA

Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek,"Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.

Bağlarbaşı Mahallesi Şenol Şentürk Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısı, kuvvetli lodostan kaynaklı uçarak iki sokak ötedeki Vatan Caddesi'ne düştü.Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektrik direğindeki telleri de koparan çatı, caddeyi trafiğe kapadı.Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı caddedeki çatı, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kaldırıldı.- Çay içerken üstündeki çatı uçtuBina sakinlerinden Mustafa Dilek (20),gazetecilere, çatının büyük bir gürültüyle uçtuğunu söyledi.

Kısa süreli bir şok yaşadığını belirten Dilek, "Çatı katında çay içiyordum. Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı. Demirleri yerinden söktü. Bulunduğum yerde çatı vardı bir anda uçtu." ifadelerini kullandı.