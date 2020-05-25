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Çay üreticileri bayramı bahçelerinde çalışarak geçiriyor

Doğu Karadeniz'de yaklaşık 200 bin üreticinin 780 bin dekarlık alanda başladığı çay hasadı, Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor.

Çay üreticileri bayramı bahçelerinde çalışarak geçiriyor - TRABZON
AA

Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'da sabahın erken saatlerinde çay bahçelerine giden üreticiler, yanlarından ayırmadıkları çay makaslarıyla yeni sezonun ilk sürgününden hasatlarını sürdürüyor.Ramazan Bayramı olması ve kimi zaman kendini gösteren sağanak yağışa rağmen zorlukla toplanan yaş çaylar, verilen kotalar kapsamında ÇAYKUR veya özel sektörün çay fabrikalarına satılıyor.Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Doğu Karadeniz'deki şehirlere diğer illerden gelen çay üreticileri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında çay bahçeleri ile ikamet adresleri arasında seyahat edebiliyor.- "Çok rahat çay satıyoruz"Trabzon'un Of ilçesindeki çay bahçesinde hasat yapan 70 yaşındaki Rahime Altunkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlı havaya rağmen çay toplamada herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.Altunkaynak, sadece salgın nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Dün akşama kadar ağladım. Böyle bir bayram yaşamadık. Allah bundan sonrasını iyi etsin. Hastalık bize gelmedi, inşallah bundan sonrada gelmez." dedi.Altunkaynak, Ramazan Bayramı'nda sabahın erken saatlerinde bahçeye girdiklerini ifade ederek, "Kendimiz topladığımız için yorulduğumuz zaman dinlenebiliyoruz. Yağmur yağarken serin bir şekilde çay toplamak daha da hoşumuza gidiyor. Bu sene iyi verim var ve çok rahat çay satıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun iyi de fiyat verdiler." diye konuştu.- "Bu sene kotanın yükselmesi iyi oldu"Of'a bağlı Gümüşören köyüne bahçesindeki çayı hasat etmek için Ankara'dan gelen Necdet Kazan da sabah 05.00'de başladıkları hasada öğle saatlerinde ara verdiklerini belirtti.Öğle saatlerine kadar topladıkları çayı ÇAYKUR'a sattıklarını vurgulayan Kazan, "Daha sonra yemek molası verip öğleden sonra hasada devam ediyoruz. Bu sene kotanın yükselmesi iyi oldu. Çayın büyük bir bölümünü ÇAYKUR, kalanını da özel sektöre veriyoruz. Kimse ile bayramlaşamadığımız için bayram buruk geçiyor." ifadelerini kullandı.- ''Fiyatlar gayet iyi''Eşiyle birlikte İstanbul'dan gelen Ali Can ise salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bayramda bir yere gidemediklerini, dolayısıyla zamanlarının büyük bir bölümünü bahçede çay hasadı yaparak geçirdiklerini söyledi.Yağmurun bu süreçte kendilerini zorladığına değinen Can, "Ama hasada devam etmek zorundayız. Bu sene verimin güzel olduğunu görüyoruz, fiyatlar da gayet iyi." değerlendirmesinde bulundu.

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