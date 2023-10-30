Çay üreticilerine 1.7 milyar liralık destek ödemesi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını söyledi

Habertürk Giriş: 30.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:07 facebook

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