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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çay üreticilerine 1.7 milyar liralık destek ödemesi - İş-Yaşam Haberleri

        Çay üreticilerine 1.7 milyar liralık destek ödemesi

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:07
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        Çay üreticilerine 1.7 milyar liralık destek ödemesi
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine yönelik bilgi verdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        ÖDEME YARIN

        Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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