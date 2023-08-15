Çaya bir zam daha geldi Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 4.5 oranında yeni bir zam daha yaptı. Bloomberg HT'nin haberine göre böylece son 3 ayda çaya üçüncü zam gelmiş oldu. Hazirandan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 63.6 zamlandı

Habertürk Giriş: 15.08.2023 - 12:30 Güncelleme: 15.08.2023 - 12:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL