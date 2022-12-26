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Doğalgaz müjdesi! Çaycuma 1 kuyusu nerede ve ne kadar doğalgaz bulundu?

Yılın son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sondaj gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" ifadelerini kullandı. İşte Çaycuma 1 kuyusu ve doğalgaz miktarı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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  • Çaycuma 1 kuyusu nerede? Fatih Sondaj Gemisi Çaycuma 1 kuyusunda ne kadar doğalgaz bulundu, haritada nerede bulunuyor?

    Zonguldak Çaycuma ilçesi açıklarında bulunduğu bilinen Çaycuma 1 kuyusu sondajından 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında açıklandı. Açıklamalar sonrasında "Çaycuma 1 kuyusu nerede ve ne kadar doğalgaz bulundu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...
  • Çaycuma 1 kuyusu nerede? Fatih Sondaj Gemisi Çaycuma 1 kuyusunda ne kadar doğalgaz bulundu, haritada nerede bulunuyor?

    ÇAYCUMA NEREYE BAĞLI?

    Çaycuma, Karadeniz'de yer alan Zonguldak ilinin ilçesidir. Şehir bulunduğu bölge olarak oldukça zengin bir kaynağa sahiptir.
  • Çaycuma 1 kuyusu nerede? Fatih Sondaj Gemisi Çaycuma 1 kuyusunda ne kadar doğalgaz bulundu, haritada nerede bulunuyor?

    ÇAYCUMA -1 KUYUSU NEREDE? 

    Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer aldığı bilinen Çaycuma 1 kuyusu, Çaycuma ilçesi açıklarında bulunuyor. Çaycuma kuyusu Bartın ile Zonguldak kıyı hattından 150-200 km açıkta yer alıyor.
  • Çaycuma 1 kuyusu nerede? Fatih Sondaj Gemisi Çaycuma 1 kuyusunda ne kadar doğalgaz bulundu, haritada nerede bulunuyor?

    NE KADAR DOĞAL GAZ KEŞFEDİLDİ? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıpğı açıklamada, ''Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi.'' dedi.

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