Akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor 0:00 / 0:00

İHA

Siirt'in Pervari ilçesinde 22 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik Beldesi yakınlarında 22 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Beğendik Beldesi Şelale Mevkii'nde Diyarbakır SAK Timi, Hakkari JAK Timi, JİG Timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Polis SGA, UMKE ve karma tim tarafından sürdürülüyor. 22'nci gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor.