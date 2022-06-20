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Haberler Gündem 3. Sayfa Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıdan haber yok!
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Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 10'uncu gününde

Siirt'in Müküs Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan sağlık çalışanı Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıdan haber yok!
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıdan haber yok!
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İHA

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Eyüp Güneş'in bulunması için Beğendik beldesinde aramalar sürüyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Polis Arama Kurtarma (PAK) timlerinin yanı sıra UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 140 görevli katılıyor. 10’uncu gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları Müküs Çayı boyunca rafting botları ve insansız hava araçları ile hem karadan, hem havadan hem de sudan sürdürülüyor.

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