Çaydan kurtarılan Ecrin'den acı haber!

Girdiği Batman Çayı'ndan kurtarılan Ecrin'den acı haber!
Batman'da dün girdiği çayda boğulmak üzereyken kurtarılan 14 yaşındaki Ecrin, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı
Giriş: 28.08.2023 - 15:51 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:51
Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkisinde dün Batman Çayı'na giren Ecrin Kınak (14), akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, çaya atlayarak kız çocuğunu sudan çıkardı. Kınak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Ecrin Kınak, tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaşam mücadelesini kaybetti.