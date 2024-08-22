Çayırova'da özel bireylere "Duyu Bahçesi"

Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi, özel bireyler için geçen aylarda hizmete açtığı Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nin arkasına "Duyu Bahçesi" inşa ediyor.

İlçede yaşayan özel bireylerin ve ailelerinin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla başlatılan Duyu Bahçesi'ndeki mobilya ve oyun grubu montajı, ağaç dikimi ve çim serim çalışmalarının ardından, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kauçuk serim işlemi gerçekleştiriliyor.

Toplam 10 bin 200 metrekarelik peyzaj alanında oluşturulan Duyu Bahçesi projesinde, 300 metrekarelik koku bahçesi alanı, 430 metrekarelik duyu parkuru, 630 metrekarelik denge parkuru, 450 metrekarelik hobi bahçesi, 100 metrekarelik duyusal yürüyüş parkuru, 100 metrekarelik kum havuzu, açık hava dersliği ve sahne, oyun alanı, çeşitli dinlenme alanları, rekreasyon alanları, yürüyüş alanları, otopark ve akülü araba şarj istasyonları yer alacak.