ÇAYKUR'dan yaş çay alımı açıklaması

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, birinci sürgün alımlarının 4 Mayıs'ta başladığı ve serbest bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Çay hasadının 3-5 günde bitirilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: