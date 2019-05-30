Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan ve ligin ikinci yarısının flaş ekiplerinden olan Çaykur Rizespor, genç teknik direktörle yollarını ayırmasının ardından İsmail Kartal ile anlaştı.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Okan Buruk ile sözleşme yenilenmemesinin ardından teknik direktör arayışlarına başladıklarını belirtti.

İsmail Kartal ile prensipte anlaştıklarını kaydeden Bakır, "Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakır, transfer politikaları ve yeni yol haritası görüşmelerinin İsmail Kartal ile sürdüğünü, imza törenin ise Ramazan Bayramı'ndan sonra planlandığını bildirdi.

Fenerbahçe'de görev yaptığı 2015 yılının ardından önce Eskişehirspor'da ardından Gaziantepspor'da görev alan İsmail Kartal, son olarak Ankaragücü'nde çalışmıştı.

Sarı-lacivertli ekibi Süper Lig'e taşıyan Kartal, ertesi sezon yönetime tepki göstermiş ve görevine son verilmişti.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da yapan Kartal, Sarı-lacivertlilerde 2,17 puan ortalamasını tutturmuştu.