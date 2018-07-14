Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor'un önemli isimlerindenfutbolcu Ali Çamdalı, Spor Toto Süper Lig'de iyi mücadele ederek sezona damga vurmak istediklerini söyledi.

Takımının Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampta açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki orta saha, şunları kaydetti:

"En son Atiker Konyaspor'da oynadım ve inanılmaz taraftar kitlesi vardı. Çaykur Rizespor'da da böyle bir taraftar kitlesini yakalamayı hedefliyorum. O yüzden takım arkadaşlarımla iyi performans sergileyip onların da bizimle gelmelerini sağlamak istiyoruz. Rize zor bir deplasman ve onlarla stadımızı doldurup sahayı daha zor hale getirmek istiyoruz. İnşallah umduğum bireysel hedefi onlarla yakalarım."

'SAMİMİYETİ YAKALAMALIYIZ'

"Süper Lig, bireysel transferlere baktığımızda, çok iyi takımlara sahip. Biz de hedeflediğimiz yere ulaşıp, sezona damga vurmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıp iyi bir takım olmak gerekiyor. Bu samimiyeti ve şeffaflığı yakalarsak inanıyorum ki iyi bir sezon bizi bekliyor. Bütün rakiplerimiz iyi ve hepsine saygı duymak gerekiyor. Ayrıca hiçbir maç kolay değil. Yani şu maçı kolay alırız diye bir düşüncemiz yok. Kasımpaşa maçı ile sezona içeride başlıyoruz. Bunun bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle iyi başlayıp, sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."