Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Milan Skoda 56. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Rizespor haftayı 35, Fatih Karagümrük ise 45 puanla kapattı.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, İsmail (Dk 46 Melnjak),Selim, Talbi, Moroziuk, (Dk. 46 Fernando),Sabo (Dk 68 Abdullah),Fabricio, Djokovic, Boldrin (Dk 89 Doğan),Samudio (Dk 81 Tunay),Skoda
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Roco, Zukanovic, Koray (Dk 74 Vegar Hedenstad),Balkovec, Jimmy Durmaz, Biglia, Castro, Lens, Ndao, Salibur (Dk 63 Andrea Bertolacci),Sobiech
SARI KARTLAR: İsmail Köybaşı, Milan Skoda (Çaykur Rizespor) - Lucas Biglia, Artur Sobiech (Fatih Karagümrük)
KIRMIZI KART: Dk. 56 Milan Skoda (Çaykur Rizespor)
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