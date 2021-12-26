Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Gazişehir
ABONE OL

Çaykur Rizespor: 0 - Gaziantep FK: 1

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 44. dakikada Maxim'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Gaziantep, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini aldı

Çaykur Rizespor: 0 - Gaziantep FK: 1

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 44. dakikada Maxim'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Gaziantep, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Holmen (Dk.66 Emir Han Topçu), Selim Ay, Cemali Sertel (Dk.78 Alberk Koç), Djokoviç (Dk.90+1 Eren Karadağ), Yasin Pehlivan (Dk.46 Deniz Hümmet), Sabo, Umar, Boldrin, Pohjanpalo

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosca, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp (Dk.64 Merkel), Halil İbrahim Pehlivan, Maxim (Dk.89 Oğuz Ceylan), Figueiredo (Dk.72 Dicko), Muhammet Demir

Gol: Dk.44 Maxim (penaltıdan) (Gaziantep FK)

MAÇTAN POZİSYONLAR

15. dakikada iki rakibinden sıyrılan Boldrin'in ceza yayı dışından sol ayak içi ile sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

24. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ceza sahası içine penaltı noktasına pasında, Furkan Soyualp'ın vuruşunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

33. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisine pasında Pohjanpalo, topu kontrol edip müsait durumdaki Boldrin'e bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, filelere gitmekte olan meşin yuvarlak savunmanın müdahalesi ile kornere çıktı.

44. dakikada Figueiredo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Maxim'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1

45+4. dakikada Günay Güvenç'in kafa ile uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Boldrin'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

56. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Gökhan Gönül'ün yerden pasında, penaltı noktasında Sabo'nun müsait durumdaki vuruşunda top üsten auta gitti.

63. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Figueiredo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.

74. dakikada savunmanın hatasından yararlanarak araya giren Umar'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Günay Güvenç, son anda topu kornere tokatlamayı başardı.

81. dakikada Alberk Koç'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, kaleci Tarık Çetin kontrol etti.

89. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Dicko'nun vuruşunda, kaleci Tark Çetin topu kornere çeldi.

Karşılaşma, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş yönetimi, Orman ve ekibine dava açacak
FUTBOL Şimdi ne olacak?
Bilecik'ten Ağaoğlu'na tepki
FUTBOL Bilecik'ten Ağaoğlu'na tepki
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i
FUTBOL Kanarya'nın 11'i
Galatasaray - Antalyaspor maçı yazar yorumları
FUTBOL "Transfer artık şart!"
Beşiktaş'ta 2020 yılı genel kurulu yapılıyor
FUTBOL Çebi yönetimi ibra edildi
Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
FUTBOL Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
Konyaspor-Beşiktaş maçının yardımcı hakemi değişti
FUTBOL Yardımcı hakem değişti!
Trabzonspor'un tarihi ilk yarısı
FUTBOL Trabzonspor'un tarihi ilk yarısı
Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
FUTBOL Galatasaray ara vermedi
Son dakika: Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Cimbom nefes aldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.