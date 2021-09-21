Çaykur Rizespor ile Altay, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. İlk yarının büyük bölümü golsüz geçilirken Altay 44. dakikada öne geçti: Khaly Thiam'ın asistinde Eric Björkander skoru 1-0'a getirdi ve ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

Mücadelede dakikalar 68'i gösterirken Thiam ikinci sarı kartını gördü ve Altay 10 kişi kaldı. 73. dakika oynanırken Daouda Bamba farkı 2'ye çıkardı.

Son dakikalara girilirken Rizespor, Bolasie'nin golüyle farkı 1'e indirip umutlansa da Altay sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan İzmir ekibi puanını da 12'ye yükseltti. Altıncı haftayı da puansız kapatan Rizespor ise 1 puanda kaldı.