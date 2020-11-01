Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi üst üste üçüncü galibiyetini elde ederken 3 puanı getiren golü Loic Remy kaydetti. Rizespor puanını 11'e yükseltirken Kayserispor 6 puanda kaldı.

MAÇIN DAKİKALARI

5. dakikada savunma arkasına sızan Kanga'nın şutunu kaleci Gökhan kurtardı.

12. dakikada Çaykur Rizespor'da Braian Samudio, Gustavo Campanharo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

15. dakikada Rizespor'da Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Lung kornere çeldi.

17. dakikada Rizespor köşe vuruşunu paslaşarak kullanmayı tercih etti. Ardından Morozyuk'un yaptığı ortasını Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

26. dakikada Manuel Fernandes'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direk dibinden auta çıktı.

29. dakikada Rizespor'da Remy ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı, ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

33. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasına ceza sahasında gelişine düzgün bir vuruş yapan Remy'nin şutu köşeden ağlarla buluştu. Remy böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

38. dakikada Rizespor'da sakatlanan Fabricio Baiano'nun yerine Onur Bulut oyuna girdi.

İlk yarı Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Rizespor'da Samudio'nun ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Lung kurtardı.

48. dakikada Kayserispor'da Alibec'in savunma arkasına gönderdiği ara pası kaleci Gökhan'da kaldı.

50. dakikada Kayserispor'da Henrique, ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

54. dakikada Kayserispor'da Campanharo'nun ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

64. dakikada Rizespor'da Boldrin ceza yayı üzerinde şut açısı aradı, bulamayınca Samudio'ya pasını verdi ama araya giren Lennon tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada Rizespor'da Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Lung kurtardı.

90. dakikada Kayserispor'da Henrique topu ağlara yolladı, ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı onaylandı.