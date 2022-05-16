Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

22. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Umar'ın savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Sabo'nun ceza yayı üzerinden kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dönen topa Sabo'nun yakın mesafeden şutunda, Ali Şaşal Vural bir kez daha topu çeldi. Sabo'nun bu kez altıpas içerisine pasında Boyd, Uğur Çiftçi'den sekerek önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 1-0

31. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Ulvestad'ın ceza sahası içerisine yerden pasında topu kontrol eden Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Dakikalar 75'i gösterirken Mustapha Yatabare'nin asistinde Ulvestad Sivasspor'u öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Sivasspor sahadan galibiyetle ayrıldı.