Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Konyaspor
ABONE OL

Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı. Konyaspor'da Amilton ikinci sarıdan, Rahmanovic ise doğrudan kırmızı kart gördü

Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi.

26. dakika oynanırken Konyaspor, Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

43. dakikada Yannick Bolasie sahne aldı ve Çaykur Rizespor skora dengeyi getirdi; ilk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Dakikalar 69'u gösterirken Amilton ikinci sarı kartını gördü ve Konyaspor 10 kişi kaldı.

Mücadelede 77. dakika oynanırken Pohjanpalo, Çaykur Rizespor'u öne geçiren golü kaydetti.

83. dakikada oyuna giren Rahmanovic son dakikalarda hakemin üzerine yürüyünce Konyaspor 9 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Çaykur Rizespor galibiyete uzandı ve puanını 29'a yükseltti. Konyaspor ise haftayı 58 puanla tamamladı.

MAÇIN DAKİKALARI

23. dakikada ev sahibi ekibin gelişen atağında, Bolasie'nin savunmanın arkasına uzun pasında hareketlenen Cisse'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top üstten auta çıktı.

26. dakikada Konyaspor öne geçti. Amilton'un sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden gönderdiği pası, müsait durumdaki Skubic kontrol etti. Skubic'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top, ceza sahası sol çaprazındaki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ ayağı ile vurduğu meşin yuvarlak, kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1

36. dakikada Skubic'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine pasında Oğulcan Ülgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

43. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışında Fernandes'in ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse, topu boş pozisyondaki Bolasie'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

58. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.

77. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Boyd'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda yerden seken top, kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1

90+3. dakikada Umar'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Pohjanpalo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleye yönelen top, savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 2-1 üstün tamamladı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk.76 Tarık Çetin), Gökhan Gönül (Dk. 85 Cemali Sertel), Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Fernandes, Sabo (Dk. 46 Boldrin), Boyd, Bolasie (Dk. 63 Umar), Cisse (Dk. 63 Pohjanpalo)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 83 Rahmanovic), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Ahmed Hassan), Bytyqi (Dk. 76 Michalak), Çekiçi (Dk. 61 Soner Dikmen), Cikalleshi

Goller: Dk. 26 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 43 Bolasie, Dk. 77 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 69 Amilton, Dk. 90+6 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Holmen, Dk. 45+2 Sabo, Dk. 86 Fernandes (Çaykur Rizespor), Dk. 80 İlhan Palut (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Karagümrük: 3 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Düelloda kazanan Karagümrük
SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin yeni divan başkanı Uğur Dündar oldu!
FUTBOL Fenerbahçe'nin yeni divan başkanı Uğur Dündar!
Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler! Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler
CANLI | Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanı seçiliyor
FUTBOL Fenerbahçe'de divan seçimi!
Fenerbahçe - Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek
FUTBOL Dev derbiye doğru nefesler tutuldu
Gençlerbirliği: 2 - Keçiörengücü: 0
FUTBOL Başkent derbisinde kazanan Gençler!
Ümit Şengül: Kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz
FUTBOL "Pozisyonlar bulduk ama çeviremedik"
Türkiye Süper Lig Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi? Gaziantep Trabzonspor maçı şifresiz canlı yayın izle!
FUTBOL Gaziantep lider Trabzon'u konuk ediyor
Ali Koç: Her şey Fenerbahçe için
FUTBOL Ali Koç: Her şey Fenerbahçe için
Göztepe: 1 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Kayserispor, Göztepe'yi ateşe attı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.