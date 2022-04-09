Çaykur Rizespor ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi.
26. dakika oynanırken Konyaspor, Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
43. dakikada Yannick Bolasie sahne aldı ve Çaykur Rizespor skora dengeyi getirdi; ilk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi.
Dakikalar 69'u gösterirken Amilton ikinci sarı kartını gördü ve Konyaspor 10 kişi kaldı.
Mücadelede 77. dakika oynanırken Pohjanpalo, Çaykur Rizespor'u öne geçiren golü kaydetti.
83. dakikada oyuna giren Rahmanovic son dakikalarda hakemin üzerine yürüyünce Konyaspor 9 kişi kaldı.
Kalan dakikalarda gol olmayınca Çaykur Rizespor galibiyete uzandı ve puanını 29'a yükseltti. Konyaspor ise haftayı 58 puanla tamamladı.
MAÇIN DAKİKALARI
23. dakikada ev sahibi ekibin gelişen atağında, Bolasie'nin savunmanın arkasına uzun pasında hareketlenen Cisse'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top üstten auta çıktı.
26. dakikada Konyaspor öne geçti. Amilton'un sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden gönderdiği pası, müsait durumdaki Skubic kontrol etti. Skubic'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top, ceza sahası sol çaprazındaki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ ayağı ile vurduğu meşin yuvarlak, kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1
36. dakikada Skubic'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine pasında Oğulcan Ülgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
43. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışında Fernandes'in ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse, topu boş pozisyondaki Bolasie'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
58. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.
77. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Boyd'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda yerden seken top, kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1
90+3. dakikada Umar'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Pohjanpalo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleye yönelen top, savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.
Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 2-1 üstün tamamladı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk.76 Tarık Çetin), Gökhan Gönül (Dk. 85 Cemali Sertel), Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Fernandes, Sabo (Dk. 46 Boldrin), Boyd, Bolasie (Dk. 63 Umar), Cisse (Dk. 63 Pohjanpalo)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 83 Rahmanovic), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Ahmed Hassan), Bytyqi (Dk. 76 Michalak), Çekiçi (Dk. 61 Soner Dikmen), Cikalleshi
Goller: Dk. 26 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 43 Bolasie, Dk. 77 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kartlar: Dk. 69 Amilton, Dk. 90+6 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Holmen, Dk. 45+2 Sabo, Dk. 86 Fernandes (Çaykur Rizespor), Dk. 80 İlhan Palut (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor)
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