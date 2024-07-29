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        Haberler Spor Transfer Çaykur Rizespor, 20 yaşındaki Muhamed Buljubai’i kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Çaykur Rizespor, 20 yaşındaki Muhamed Buljubai’i kadrosuna kattı

        Çaykur Rizespor, 20 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubai'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:38
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        Ç.Rizespor'a Boşnak genç orta saha!
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        Çaykur Rizespor, yeni transferini duyurdu. Rize ekibi, Bosna Hersek Premier Ligi takımı FK Sarajevo’dan Muhamed Buljubai’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Buljubai, Bosna Hersek genç milli takımlarının tüm kademelerinde yer alan ve geçen sezon Saray Bosna’da, Şampiyonlar Ligi elemeleri dahil 31 maçta oynadı.

        Çaykur Rizespor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Muhamed Buljubai’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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