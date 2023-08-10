Çaykur Rizespor Altin Zeqiri ve Oscar Pinchi'yi kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Altin Zeqiri ve Oscar Pinchi'yi kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor hücum hattına iki takviye yaptı. Karadeniz ekibi kadrosuna Altin Zeqiri ve Oscar Pinchi'yi kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Kosova asıllı Fin hücum oyuncusu Altin Zeqiri'nin, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Zeqiri'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu Oscar Pinchi'nin, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, yeni transfer Pinchi'ye başarı dileğinde bulunuldu.