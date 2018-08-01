Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübü, kadrosuna kattığı Aminu Umar ve Musa Çağıran’a imza töreni düzenledi. Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp yöneticileri katıldı.

Törende açıklama yapan Musa Çağıran, takımın içerisinde güzel bir ortamın olduğunu ifade etti. Çağıran sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çok teklif vardı ve bekledim. Beklediğimize değdi. Çok güzel ve iyi bir kulübe geldim. Takım içerisinde çok güzel bir ortam var. Bunu sahaya yansıtıp başarılı oluruz diye düşünüyorum. Süreç ne olur bilmiyorum. Rize'ye geldiğim günden itibaren hiç güneş görmedim, sürekli bir yağmur var. Hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyorum."



Aminu Umar ise Karadeniz serüvenine Samsunspor’da başladığını ifade ederek, "Samsunspor'da oynadım. Şimdi Rize'ye geldim. Burada güzel işler yapacağımı düşünüyorum. Musa ile sürekli iletişim halindeydik. Buraya birlikte geldik. İkimiz için iyi olacağına inanıyorum" dedi.



Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu'na "babacığım" diye hitap eden Umar, kendisine Trabzonspor'a gol atma sözü verdiğini ifade etti.

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