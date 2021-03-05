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Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile görüşmelerinde önemli mesafe katettiklerini söyledi

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile beklenen başarıyı yakalayamadıklarını, karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını hatırlattı.

Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini dile getiren Kartal, "Amacımız takıma dokunuşu ile pozitif enerji sağlayacak biri ile çalışmak. Bu konuda kendilerine güvendiğimiz bazı isimlerle görüştük. Hepsi ile çok sıcak görüşmelerimiz oldu. Teknik direktör arayışımızda Bülent Uygun hocamız ile önemli mesafe katettik. Yarın yapılacak görüşmeler ile çok büyük bir aksilik çıkmazsa anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Bülent Uygun'un Rize kökenli olduğunu vurgulayan Kartal, "Hocamız şehri tanıyor. Biz de kendisine her türlü desteği vereceğiz. Yönetim olarak uyum içinde çalışan bir ekibiz. Hocamızın da takım içinde uyumu ve pozitif enerjiyi yakalayacağına yürekten inanıyoruz. Şimdi eleştiri zamanı değil. Elbette hataların farkındayız ama şimdi birlik olup yeniden ayağa kalkma ve yukarılara tırmanma zamanı." ifadelerini kullandı.

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