Çaykur Rizespor Başkanı Turgut: Süper Lig inancımız tamdır

DHA

Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı İbrahim Turgut yaptığı açıklamada, kulüp başkanlığı görevine geldikten sonra çözüm bekleyen konularda önemli çalışmalar yaptıklarını ve bazı alanlarda yenilikleri devreye soktuklarını söyledi. Turgut, "Küme düşen bir takımın içinde bulunduğu travmatik durumu iyileştirmek adına büyük iletişim ağları oluşturduk. Olumsuzlukları ortadan kaldırarak hak ettiğimiz Süper Lig'e geri dönebilmek için yeni bir kadro kurduk. Çaykur Rizespor Kulübü, kurumsal bir anlayışla yönetilmektedir. Kulübümüzdeki çalışmaların tamamı ortak akıl ve istişare ile karara bağlanmaktadır. Kulübümüzde hiçbir alanda tek başına karar alma uygulaması yapılmamaktadır" diye konuştu.

"BEKLENMEDİK SONUÇLAR, BAZI ODAKLAR İÇİN SEVİNÇ KAYNAĞI HALİNE GELMİŞTİR"

Taraftarın beklentilerini karşılayabilmek ve ilke edinilen sportif hedeflere ulaşabilmek için çok çalışmaya devam edecekleri ifade eden Turgut, "Geride bıraktığımız 5 haftalık periyodun taraftarımızı üzdüğünü biliyoruz. Ama birlikte yürümeye devam ederek büyük taraftarımızın desteğiyle Süper Lig´e ulaşacağımıza inancımız tamdır. Üzülerek görüyoruz ki; aldığımız beklenmedik sonuçlar, bazı odaklar için sevinç kaynağı haline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz manevi dayanışmadan rahatsız olan bu çevreler, sosyal medya aracılığıyla nifak tohumları ekmeye çalışmaktadır. Çaykur Rizespor´un menfaatleri kapsamında tüm kararları ivedilikle alıp uygulayacak kararlığımız mevcuttur. Bizzat inandığımız, güvendiğimiz ve birlikte çalışmaktan keyif aldığımız değerli yönetim kurulumuzla birlikte taraftarlarımızın beklentilerini karşılayabilmek ve ilke edindiğimiz sportif hedeflere ulaşabilmek için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.