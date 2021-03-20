Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigÇaykur Rizespor
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile çıkışa geçti

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenerek Bülent Uygun yönetiminde çıktığı iki maçta 6 puan toplayan Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, yeni teknik direktör ile uyum yakaladıklarını ve futbolcuların öz güven kazandığını söyledi

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile çıkışa geçti

Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülent Uygun'un göreve gelmesi ile camia olarak kenetlendiklerini, yönetim ve şehrin bütünleştiğini belirtti.

Bülent Uygun'un oyuncuların içindeki mücadele azmini yeniden ortaya çıkardığını vurgulayan Kartal, "İlk maçımızda Atakaş Hatayspor'u kendi sahamızda yenmeyi başardık. Ardından şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 yendik. İki maçta aldığımız 6 puan alt sıralardan uzaklaşarak rahat nefes almamızı sağladı." dedi.

Kartal, bu sezon çok hoca değişikliği yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tomas hoca ile dönem dönem iyi maçlar oynadık ama Malatya deplasmanı sonrası kan değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Sumudica'nın geçmişteki başarıları bizi yanılttı. Açıklamaları, yaklaşımları oyuncular ve camia üzerinde olumsuz etki yaptı. Bizim için yanlış bir tercihti. Ayrılık kararı sonrası yapılan değerlendirmeler sonucu Bülent Uygun hocamız ile çalışmaya karar verdik. Yeni hocamız ile çok iyi bir uyum yakaladık. Oyuncular iki maçta 6 puanın yanında yeniden öz güvenlerini kazandı."

Kazanılan iki galibiyetin yeterli olmadığını bildiklerinin altını çizen Kartal, "Ligde en az 40 puan barajına ulaşmış olmalıydık. Biz de eksiklerimizin farkındayız. Hocamız ile bu anlamda uyum içinde çalışıyoruz. İyi anlaşıyoruz ve iyi şeyler olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kartal, "Kazanılan iki galibiyet ile her şey bitmedi." ifadesini kullanarak, "Önümüzde ligin sonu yaklaştıkça zorluk derecesi artacak bir yarış var. Bu zorlu yarışın sonunu güzel getirmek için tüm gayretimiz ile çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
FUTBOLİlk yarı oynanıyor
Bülent Yavuz hayatını kaybetti! Bülent Yavuz kimdir? - Son dakika Spor Haberleri
FUTBOLBülent Yavuz'u kaybettik
SON DAKİKA! Galatasaray Çaykur Rizespor maçının yazar yorumları: İflasın belgesi - GS haberler
FUTBOLİflasın belgesi! Fatih Terim...
Beşiktaş ve Fenerbahçe, 353. randevuda
FUTBOLDev derbi, ligin kaderini belirleyecek
Galatasaray ağır yaralı - Haberler
FUTBOLÇift santrfor tartışması!
Hasan Çavuşoğlu, hakem hatalarını değerlendirdi
FUTBOL"Hakem hataları bazen sığınma yeri oluyor"
Valencia'dan şampiyonluk ve derbi yorumu
FUTBOLValencia'dan şampiyonluk ve derbi yorumu
Fenerbahçe için ya tamam ya devam maçı
FUTBOLYa tamam ya devam maçı!
SON DAKİKA! Galatasaray Çaykur Rizespor maçında kabus yaşadı - GS haberleri
FUTBOL11 maç sonra kabus!
Bülent Uygun: Oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik
FUTBOL"Galibiyeti hak ettik"