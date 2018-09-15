Çaykur Rizespor - Bursaspor maçı öncesi rakamlar

Çaykur Rizespor ve Bursaspor, 16 Eylül 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 2 puanlı Çaykur Rizespor 16. sırada bulunuyor, Bursaspor 3 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Çaykur Rizespor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bursaspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 157 kodlu maçı oynayanlar; Çaykur Rizespor galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Bursaspor galibiyet oranı 2.90. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Çaykur Rizespor son haftadaki Alanyaspor müsabasında 1-0 kazandı.

Bursaspor ise Trabzonspor maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Bursaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Bursaspor, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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