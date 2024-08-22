Çaykur Rizespor'da Azubuike ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Çaykur Rizespor, Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.