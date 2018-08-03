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Çaykur Rizespor'da Brabec'e imza töreni

Karadeniz ekibi, Belçika'nın Genk takımından bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Jakub Brabec için imza töreni düzenledi

03 Ağustos 2018 Cuma, 16:56:26 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Belçika'nın Genk takımından bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Jakub Brabec için imza töreni düzenledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen törene, kulüp futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, yöneticiler Serkan Karavin, İbrahim Tali ve Sedat Abanoz katıldı.

Zehiroğlu, Süper Lig'e yeni yükseldikleri için fazla transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, "Jakub on birinci transferimiz oldu. Bu sayı on dörde çıkabilir. Ekibimiz araştırmalarını sürdürüyor. Transfer için zamanımız var. Bundan sonra alacağımız oyuncular takımla kamp yapmış olacak. İyi bir Çaykur Rizespor izlettireceğimizin sözünü verdik." diye konuştu.

Ruben Ribeiro transferinde dört kez uçak biletinin yandığını vurgulayan Zehiroğlu, "Ribeiro inatçı, biz de inatçıyız ama olmazsa biz 10 numarasız kalmayız. Arayışlarımız 9 ve 10 numara için devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çek stoper Brabec, kendisini isteyen hocasına ve izleme komitesine teşekkür ederek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu forma altında mücadele ederken formayı hak ettiğimi göstermek istiyorum." dedi.

Sparta Prag'da iyi bir sezonun ardından son 1,5 yıl Genk'te görev aldığını kaydeden Brabec, "Son altı ayım iyi geçmedi. Yeniden milli takımda olmak ve süre alarak görev yapmak için Çaykur Rizespor'a geldim. Devre arasında bana teklifler geliyordu ama hocam beni takımda tutmak istediğini söylemesine rağmen yedek oturttu. Sezon sonu da gitmenin iyi olacağını söyledim. Futbolcu her zaman oynamak ister." şeklinde konuştu.

Rize'yle ilgili araştırma yaptığını söyleyen Brabec, "Türkiye'de oynayan Çek oyuncularla görüştüm. Kasımpaşa'dan Pavelka'nın yanı sıra Novak, bana çok iyi bahsetti. Burada çok iyi karşılandım. İnşallah çok iyi bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i takip ettiğinin altını çizen Brabec, "Süper Lig'in seviyesini biliyorum. Burası kendimi ispatlamak için iyi bir fırsat. Benim için ilk hedef formayı almak ve iyi bir sezon geçirmek. Arkadaşlarım ile iyi bir rekabet yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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