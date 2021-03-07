Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Marius Sumudica'yla yollarını ayırdıktan sonra Bülent Uygun ile anlaştığını resmen duyurdu. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada "Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bülent Uygun’a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.